11 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 130 bin 313 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya ulaştı.

7 BİN 590 VAKA

Yapılan testler sonucu 7 bin 590 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 811 oldu.

94 KİŞİ VEFAT ETTİ

94 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 27 bin 187'ye yükseldi.