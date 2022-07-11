11 Temmuz Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

11 Temmuz Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 11 Temmuz Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 11 Temmuz Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

11 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 17,2733'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,2890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 17,5220'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 206880'den alıcı buluyor.