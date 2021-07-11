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    11 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

    Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 57 milyon 738 bin 829 oldu.
    • AA
    • 11.07.2021 - 20:51
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 21:07
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    11 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİN 261

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 57 BUÇUK MİLYONU GEÇTİ

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 37 milyonu aşarken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 17 milyonu geçti.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 57 milyon 407 bin 28 oldu.

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

    11 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu ve aşı haritası #1

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