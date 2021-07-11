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11 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

11 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 57 milyon 738 bin 829 oldu.