11 yıldır uyku halinde olan kadın yeniden hayata döndü 11 yıldır günün tamamını uyuyarak geçiren, bu süre zarfında farklı doktorda hastalığına çare aranan 72 yaşındaki Zilha Gazi, konulan doğru teşhis ve uygulanan tedavi ile iki haftada normal yaşamına tekrar döndü.

İHA

İstanbul'da 11 yıl boyunca neredeyse günlerin tamamını uyuyarak geçiren kadının rahatsızlığı görenleri şaşırttı.

Hastalığı 11 yıl önce baş gösteren ve o günlerde 61 yaşında olan Zilha Gazi, her geçen gün kendini daha yorgun hissediyor, sürekli uyuma isteği duyuyordu.

Bir süre sonra sürekli yorgunluk ve uyku hali nedeniyle gözlerini açık tutmakta zorluk çekmeye başlayan Gazi, günlük rutin ev işlerini yapamaz, özbakımını dahi tek başına sağlayamaz duruma gelmişti.

Günlerin büyük kısmını uyuyarak geçiriyordu

Tek başına ayağa kalkamayan, desteksiz yürüyemeyen, dışarı çıkamayan Gazi’nin konuşması o kadar bozulmuştu ki, söyledikleri zar zor anlaşılıyor duruma gelmişti. Gün geçtikçe genel durumu daha da bozulan Gazi, artık günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirir olmuştu.

11 yıl boyunca birçok farklı doktor ve hastaneye başvuran yakınları, uyku hastalığı, Alzheimer, Parkinson ve depresyon başta olmak üzere sayısız farklı teşhis ve uygulanan değişik ilaç tedavilerine rağmen bir sonuç alamamıştı.

Uyku hali 11 yıl boyunca sürdü

Uygulanan onca tedaviye karşın Zilha Gazi’nin sağlık durumunda hiçbir iyileşme olmaması, zaman geçtikçe Gazi ve ailesinin karamsarlığa kapılmasına neden olmuştu.

Zilha Gazi’nin hayatı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde gördüğü tedavi ile değişti.

61 yaşında başlayan uyku hali 11 yıl boyunca süren Zilha Gazi, Hastanede konulan Parkinson Plus Sendromu teşhisinin ardından uygulanan tedavi ile iki hafta içinde uyku halinden kurtuldu.

Hayat arkadaşı pes etmedi

Zilha Gazi’nin 50 yıldan uzun süredir hayat arkadaşı olan eşi Hasan Gazi’nin çabaları, bu sağlık hikayesinin yönünü değiştirmiş. Mormenekşe’nin sevilen simalarından Hasan Gazi, öğrenmeye çok meraklı, kararlı, azimli, engellerden yılmayan kişiliği ile karısının tekrar sağlığına kavuşabilmesi için yıllarca uğraşıyor, araştırıyor ve çareler aramaktan vazgeçmiyor.

Gazi, Yakın Doğu Oluşumu’nun Yeniboğaziçi’nde yeni bir hastane açtığını duyar duymaz da farklı bir görüş alabilmek amacıyla Nöroloji bölümüne başvurmaya karar veriyor.

Eşinin ve ailesinin hayatı da bu kararın ardından değişiyor. Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Tansel Ünal ile olan randevusuna iki kişinin desteği ile zar zor gidebilen ve konuşmakta güçlük çeken Zilha Gazi’ye eşi Hasan Gazi yardım ediyor.

Doğru tedaviyle 15 günde hayata gözlerini yeniden açtı

Göz kapaklarını açmakta dahi zorlanan Zilha Gazi’nin belirti ve bulgularını dikkatle değerlendirdiğini anlatan Dr. Tansel Ünal, göz kapaklarını açmakta dahi zorlanan Zilha Gazi’nin belirti ve bulgularını dikkatle değerlendirdiğinde, şikayetlerin nedeninin Parkinson Plus sendromlarının bir alt tipi olduğu tespitine vardı.

Zilha Gazi’ye bu yönde tedavi uygulamaya başladığını ifade eden Uzm. Dr. Tansel Ünal, “Doğru tanıda bilgi birikimi ve deneyim hayati önem taşıyor. Akabinde uygulanan ilaç tedavisi sayesinde, Zilha Gazi 15 gün gibi kısa bir sürede hayata yeniden gözlerini açtı” dedi.

Kendi işlerini rahatlıkla yapabiliyor

Uzm. Dr. Tansel Ünal’ın uyguladığı tedavi sayesinde hayata adeta yeniden doğan Zilha Gazi, artık tamamen normal bir hayat sürüyor. Kimsenin desteğine hatta bastona bile ihtiyaç duymadan yürüyebilen Gazi, kendi ev işlerini rahatlıkla yapabiliyor, eşi Hasan Gazi ile yürüyüşe çıkabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği yemek davetinde hazırlıkları tek başına gerçekleştirdiğini belirten Zilha Gazi, bu mutluluğun tarif edilemez olduğunu söyledi. Eşi Hasan Gazi ise minnettarlığını “Mutluluğum sonsuz. Bunca yıl sonra karımın o güzel gözlerini yeniden görebilmemi sağladınız” ifadeleriyle dile getirdi.