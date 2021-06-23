Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, ani sel ve su baskınları olabileceğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle İstanbul'da bazı iş yerlerini su bastı, yollar çöktü. Sıcak havalar geldi, yağışlar sona erdi derken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir sağanak uyarısı daha yaptı.

"RÜZGAR VE HORTUM OLUŞMA RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın 11.00- 19.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.



