Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, asgari ücretin vatandaşları tatmin edeceğini vurgularken "İyi oldu diyebileceğimiz bir ücret gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

2022 yılında 2 kez zam uygulanan asgari ücret için, gözler bu kez de ocak ayına çevrildi.

2023 yılında bir zammın daha beklendiği asgari ücret konusu, kulislerde derinlemesine tartışılıyor.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da milyonların merakla beklediği asgari ücret konusunda düşüncelerini aktardı.

Enflasyonun altında vatandaşın ezdirilmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadelerle devam etti;

"Herkesin tatmin olacağı 'iyi oldu' diyebileceğimiz ücret gündeme gelecektir"

"Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir.

Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulu'ndan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir.





"Vatandaşımız rahat bir nefes alacaktır"

İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."