Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 219 bin 506 oldu. Virüs son 24 saatte 19 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 784 oldu.

YENİ HASTA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Bakan Koca paylaşımını, "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." notuyla yaptı.