Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

4 milyona yakın yararlanacağı Aile Destek Programı ödemelerinin tarihleri netleşti. Bu ödemeler 12 ay boyunca, düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Aile Destek Porgramları ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce duyurulmuştu..

İhtiyaç sahibi ailelerin yararlanacağı programa ilişkin detaylar ise ödemelerin başlamasın ile gündeme geldi.

Sosyal yardım ödemeleri hane başına 450 ile 600 TL arasında olmak üzere 12 ay boyunca düzenli olarak ödenecek.

Yardıma ihtiyacı olan aileler mağdur edilmeyecek ve bu sayede ihtiyaçları karşılanmış olacak.

Bu kapsamda destek programından yararlanmak isteyen aileler, "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar? İşte yanıtı...

Aile Destek Paketi başvuru şartları

Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor.

4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.

Aile Destek Programı ödemeleri başladı mı?

Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesinde yapıldı.

Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

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