Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da CHP'yi eleştirdi

Hükümetin hizmetlerini eleştiren CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeydi. Erdoğan, "Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar" dedi.

Konya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tren Garı Meram İstasyonu'nda toplanan kalabalığa konuştu.

Önce şehre yapılan hizmetlerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sözü CHP'ye getirdi.

"BİZ LAF DEĞİL İŞ ÜRETİRİZ"

"Boğaz’ın altından Marmaray’ı kim yaptı? Biz laf değil, iş üretiriz iş. Aynı şekilde yine Boğaz’ın altından Avrasya Tüneli’ni kim yaptı?" diyen Erdoğan, ana muhalefetin temel atmama töreni yaptığını dile getirdi.

"ÇEŞMELERİN MUSLUKLARINI YENİLERLER, ONA DA TÖREN YAPARLAR"

Erdoğan, "Fakat işte bu Bay Kemal, yandaşları, bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önce biliyorsunuz temel atmama töreni yapıyorlardı, şimdi ilk defa ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Hayret, şaşırdım doğrusu." dedi.

"DEMİRYOLLARIMIZIN SEVİYESİNİ ARTIRDIK"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Bugün Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaparak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Ankara-Sivas hatlarını da ilave ettiğimizde Konya bölgesi hızlı trenle ulaşılabilir bir yere gelecek. Ülkemizde demiryolu taşımacılığını yeniden gündeme alan, yüksek hızlı demiryolu yapımını başlatan biz olduk.

Ülkemizin demiryolu ağını 13 bin 222 kilometreye çıkarttık. Yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarını inşa ettik. Mevcut demiryollarımızın seviyesini artırdık. Mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, Türkiye'yi demiryolu taşımacılığını merkez konuma getirmeye kararlıyız.





"BU TREN PEKİN'E KADAR GİDEBİLMEKTEDİR"

Londra’dan kalkan bir tren Avrupa’yı, Balkanlar’ı katederek Edirne’den ülkemize girmekte, Marmaray’dan geçerek Anadolu’ya ulaşmaktadır. Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir.

Konya'nın desteği ve duası yanımızda olduğu sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun altından kalkamayacağımız yük yoktur. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."





İLK SÜRÜŞÜ ERDOĞAN YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra hattın ilk sürüşünü gerçekleştirerek, Konya'dan Karaman'a hareket etti.

40 dakika sürecek olan yolcuğun ardından Başkan Erdoğan hızlı tren hattının açılışını Karaman'da yapılacak.