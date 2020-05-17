Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1825 oldu. Virüs 44 can daha aldı.

Türkiye, dünyayı etkisi altına alan virüs salgınına karşı başarılı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından her gün güncelenen Türkiye'nin salgın tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

SON 24 SAATTE 1825 KİŞİ DAHA İYİLEŞTİ

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün iyileşenlerin sayısı 1825 oldu.

Ölümcül virüs bugün ise 44 can daha aldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4140'a yükseldi.

Bugün yapılan 35 bin 369 test sonucunda ise 1368 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı böylelikle 149 bin 435 oldu.

"VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE, EVDE KALDIĞIMIZ GÜNLERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK"

Bakan Koca, ayrıca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım."