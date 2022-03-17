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    17 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 354 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 101 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.03.2022 - 19:26
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    17 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 21 BİN 354

    Buna göre, son 24 saatte 319 bin 260 koronavirüs testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 25 bin 619 oldu.

    2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,26

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 377 bin 975'e yükseldi.

    17 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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