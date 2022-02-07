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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 10:24
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Canı pahasına vatanı koruyan kahraman Türk askeri, Barış Pınarı bölgesinde kuş uçurtmuyor.

    Bölgede son olarak bir sızma girişiminin daha önüne geçildi.

    2 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerindne yaptığı paylaşımda "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


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