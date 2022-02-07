Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Bölgeye sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Canı pahasına vatanı koruyan kahraman Türk askeri, Barış Pınarı bölgesinde kuş uçurtmuyor.

Bölgede son olarak bir sızma girişiminin daha önüne geçildi.

2 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerindne yaptığı paylaşımda "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.