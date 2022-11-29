Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Pençe Kilit Operasyonu'nda 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinden acı haber gelmişti.

Pençe Kilit bölgesinde kahramanca savaşan Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız şehitlik makanına erişti.

Kahraman Türk askeri de şehidinin kanını yerde bırakmadı.

Acı haber sonrasında operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerle mücadelesini sürdürdü.

"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenl"

Bu kapsamda operasyon bölgesinden iyi haberler geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haberi, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!" sözleriyle duyurdu.

5 terörist leş edildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."