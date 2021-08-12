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12 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

12 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Döviz fiyatlarındaki son durum hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Dolar ve euro ne kadar oldu? araştırılıyor. İşte dövizde son durum...