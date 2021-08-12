12 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 12 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

12 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 12 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "12 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 12 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Türkiye'de aşılama çalışmalarının hız kazanması ile uygulanan yasaklar kaldırıldı.

Yasakların kaldırılması ise normalleşmenin 3. etabı olarak değerlendirildi.

Yasaklar kaldırıldıktan sonra vatandaşlar sosyal yaşama yeniden döndü.

Bazıları ise tatil beldelerine giderek, kapanma döneminin stresini attı.

Vaka sayıları kapanma döneminin ardından uzun bir süre aşağı seyirdeydi.

Ancak Kurban Bayramı'nda hareketlilik artınca, vaka sayıları 20 bini geçti.

Vatandaşların çoğu aşısını yaptırırken, aşısını olmayan 19 milyona yakın kişi bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden hem aşılama hem de vaka sayısına ilişkin bilgi veriyor.

Bunun akabinde, Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? sorusu gündeme getirildi.

12 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 22 bin 261 yeni vaka tespit edilirken, 138 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Koca açıklamasında, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." dedi.