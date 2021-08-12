12 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 22 bin 261 yeni vaka tespit edilirken, 138 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 261

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 531 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 81 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 43 milyon 319 bin 938, 2. doz uygulanan aşı miktarı 31 milyon 810 bin 55, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 6 milyon 352 bin 13 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 81 milyon 482 bin 6.

BAKAN KOCA: AŞI İLE SALGIN SON BULACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak."

