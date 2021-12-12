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    12 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgını

    12 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgını

    Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıkarken, 182 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 19:39
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 20:04
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    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 956

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıkarken, 182 kişi ise hayatını kaybetti.

    "OMİCRON OLAN 6 KİŞİ HAFİF BELİRTİLERLE GEÇİRMEKTEDİR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."

    12 Aralık Türkiye de koronavirüs salgını #1

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