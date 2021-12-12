12 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgını

Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıkarken, 182 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 956

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıkarken, 182 kişi ise hayatını kaybetti.

"OMİCRON OLAN 6 KİŞİ HAFİF BELİRTİLERLE GEÇİRMEKTEDİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."