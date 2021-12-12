- Haberler
- Gündem Haberleri
- 12 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgını
12 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgını
Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıkarken, 182 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 12.12.2021 - 19:39
- Güncelleme : 12.12.2021 - 20:04
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 956
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıkarken, 182 kişi ise hayatını kaybetti.
"OMİCRON OLAN 6 KİŞİ HAFİF BELİRTİLERLE GEÇİRMEKTEDİR"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."