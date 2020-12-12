12 Aralık Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 222 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin güncel veri tablosunu paylaştı.

Paylaşılan tabloya göre bugün, 29 bin 136 kişi daha koronavirüse yakalandı.

5 bin 203 kişide ise semptom saptandı.

VEFAT SAYISI 16 BİN 199 OLDU

Hastanede tedavi altındaki 20 bin 191 kişi sağlığına kavuşurken 222 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yenilerek yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 199'a çıktı.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZININ DURAĞAN OLMASI SEVİNDİRİCİ"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım." notuyla yaptı.