12 aydır vatandaşın evini ısıtıyor! Karadeniz gazından büyük katkı Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ülke ekonomisine katkı sunarken, 2023 yılında gazın karaya çıkarılması sayesinde 8 ayda 15 milyar TL devletin kasasında kaldı.

ensonhaber.com

Türkiye her alanda olduğu gibi enerji sektöründe de bağımsızlık adına birçok adım attı.

Fatih Sondaj Gemisi sayesinde Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz hem vatandaşa hem de devlete katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının nisan ayında 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasını müjdeledi.

1 Mayıs 2024'te sona erecek olan bu uygulamada, 19.7 milyon haneye bu ay son kez 150 TL'ye denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.

750 metreküp yerli doğalgaz

Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine enerjide de önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı.

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 8 ay geçerken bu süreçte 750 milyon metreküp yerli doğalgaz üretildi.

Ekonomiye katkı sağladı

Üretilen doğalgaz ekonomiye 8 ayda 15 milyar TL gibi rekor bir katkıda bulunurken, sahada günlük yaklaşık 4 milyon metreküp doğalgaz üretiliyor. Hedef ise doğalgaz üretiminin bu yıl sonuna doğru günlük 10 milyon metreküpe çıkarılması yönünde.

6.4 milyar metreküp doğalgaz vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

Bu kapsamda 19.7 milyon abone Nisan 2023'te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.

Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Karadeniz gazı kapsamında toplam 6.4 milyar metreküp doğalgaz vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuş olacak.

Türkiye'de faturalarda düşüş

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6 TL olduğu düşünüldüğünde bu ay son kez konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve faturalardan 150 TL alınmayacak.

Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.

Dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi.

Avrupa'da fiyatlar arttı

Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı.

Konutların ortalama tüketimi baz alınarak doğalgazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164.6 lirayken, 100 metreküplük doğalgaz 42.1 liraydı.

Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25.6 idi. 2016 yılında yapılan çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi.

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 nisan ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi. Böylece, doğalgazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.