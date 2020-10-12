12 Ekim Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 295 bini geçti. Virüs son 24 saatte 58 can aldı.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre bugün 115 bin 605 test yapıldı. Testler sonucu 1614 yeni hasta tespit edildi.

Toplam hasta sayısı 337 bin 147 oldu.

Tedavi altındaki 1301 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen sayısı 295 bin 658'e yükseldi.

Tedavi altındaki 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 8 bin 895'e ulaştı.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tabloyu Twitter'dan paylaşarak, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." dedi.