12 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 33 bin 860 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 237 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 33 BİN 860

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 113 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 624 bin 841, 2. doz uygulanan aşı miktarı 46 milyon 617 bin 72, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 796 bin 682 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 112 milyon 941 bin 94.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZIN ÇOĞU TAM DOZ AŞILI OLMAYANLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar."