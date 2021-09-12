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    12 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

    Türkiye'de bugün 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 19:37
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    12 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele verilerinin derlendiği tabloyu güncelledi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu Twitter hesabından paylaştı.

    243 VEFAT DAHA

    Güncel tabloya göre Türkiye'de bugün 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

    "RİSK DEVAM EDİYOR"

    Koca paylaşımını, "Bana bir şey olmaz!' Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara “Bana bir şey olmaz.” ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    12 Eylül Türkiye nin korona tablosu #1

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