12 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 6 BİN 76

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 503 semptomlu hasta belirlendi.

75 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 112 kişi sağlığına kavuşurken, 75 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 688 oldu.