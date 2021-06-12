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12 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 12.06.2021 - 19:31
- Güncelleme : 12.06.2021 - 19:33
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 6 BİN 76
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 503 semptomlu hasta belirlendi.
75 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 112 kişi sağlığına kavuşurken, 75 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 688 oldu.