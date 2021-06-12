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    12 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 12.06.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 19:33
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    12 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 6 BİN 76

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 503 semptomlu hasta belirlendi.

    75 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 112 kişi sağlığına kavuşurken, 75 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 688 oldu.

    12 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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