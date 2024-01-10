12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 12 ilde gerçekleştirilen “Kıskaç-3” operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini sürdürüyor...

Son olarak Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 12 ilde Kıskaç-3 operasyonu düzenlendi.

Bir operasyon da FETÖ'ye: 38 kişi paketlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında operasyonların detayına ilişkin bilgiler verdi.

Askeri mahrem yapılanmasına yönelik 7 şüpheli yakalandı

Paylaşımında örgütün, sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, “Örgütün Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Operasyona ilişkin diğer detaylar

Yerlikaya, paylaşımın devamında “Örgütün sözde ‘Öğrenci Yapılanması’ içerisinde faaliyette bulundukları ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bank Asya’da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.” ifadelerine yer verdi.