12 ilde Gürz-13 operasyonları: 33 şüpheli yakalandı

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Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve terörle mücadelede en üst seviyede kararlılığı göstermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Terörist unsurlara karşı etkili operasyonlar gerçekleştiriliyor ve halkın huzurunu bozan her türlü tehdide karşı gerekli önlemler alınıyor.

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı, yürütülen yeni bir operasyonun ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı.

33 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “GÜRZ-13” operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

OPERASYONUN DETAYLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

- Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri,

- Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları,

- Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları,

- Kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları,

- Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.



Operasyonlar sonucu:

- Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle