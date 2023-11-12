12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi 12 ilde "Kahramanlar" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait 42 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

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Yurt içi ve sınır ötesinde yuvalanan teröristlere, kahraman Türk askeri darbe vurmaya devam ediyor..

Teröristlerin inleri bir bir başlarına yıkılıyor..

12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi

Terörle mücadele kapsamında 'Kahramanlar' operasyonuna dair yeni haberler geldi.



Detayları sosyal medya hesabından aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu.



Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

"Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis’te J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar operasyonlarında;



7 adet AK-47 piyade tüfeği,

5 adet anti-personel MAYINI,

112.5 kg PATLAYICI madde,

2 adet PKMS makinalı tüfek,

33 adet EL BOMBASI,

9 adet top, HAVAN ve OBÜS mühimmatı,

15 adet EYP,

1 adet RPG-7 ROKETATAR,

18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

1 adet G-3 piyade tüfeği,

1 adet HAVAN silahı,

2 adet UÇAKSAVAR mühimmatı,

3 adet bomba atar mühimmatı,

127 adet tüp, (EYP yapımında kullanılan)

1.249 adet mühimmat adet mühimmat, (7.62 mm uzun namlulu, 7.62x54 makineli tüfek, 14.5 mm uçaksavar ve 12.7 mm uçaksavar mühimmatlarının da aralarında bulunduğu)

22 adet TELSİZ ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi."

Terörle mücadele mesajı

Bakan Yerlikaya paylaşımında, teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkacaklarını ve yıkmaya da devam edeceklerini belirtti.

Paylaşımının devamında Jandarma personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenlediklerini, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.