12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'nda

AA
Ekonomide gözler Orta Vadeli Programın açıklanmasının ardından kalkınma planına çevrildi.
Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedefleri planın ana başlıklarından olacak.
12'nci Kalkınma Planı ile Türkiye'nin 2053 vizyonu çizilecek.
Kalkınma planı TBMM'de
Edinilen son dakika bilgisine göre, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
AYRINTILAR GELİYOR...Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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