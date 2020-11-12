12 Kasım 1999 depremi kaç şiddetindeydi? Düzce depreminde kaç kişi öldü?

12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen depremin üzerinden 21 yıl geçti. Büyük bir yıkımın yaşandığı depremin yıl dönümünde vefat edenler anılırken, düzce depremiyle ilgili sorular merak edildi.

Bundan tam 21 sene önce gerçekleşen ve 12 Kasım tarihine yaşanan Düzce depremi, şiddeti, kaç kişi öldü, gibi detaylarla beraber merak ediliyor.

17 Ağustos depreminden sonra yaralarını sarmaya çalışırken, şiddeti Ukrayna'dan bile hissedilen 12 Kasım Düzce depremi hakkında bilgiler..

12 KASIM DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

17 Ağustos depreminden kısa süre sonra yaşanan Düzce depremi Türkiye'yi bir kez daha şok etmişti. 30 saniye süren ve Düzce'de büyük yıkıma yol açan deprem 21 yıl sonra yeniden hatırlanıyor.

DÜZCE DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

12 Kasım 1999 Cuma Günü Saat 18.57’de Düzce’de 30 saniye süren 7.1 büyüklüğündeki depremde, 710 kişi yaşamını yitirdi, 2679 yaralandı, binlerce kişi evsiz kaldı.

73 km. uzunluğunda olan bu fayın 30 km.lik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmış bulunuyordu. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km. uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluşmuştur.