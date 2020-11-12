Dolar
7.6822
-1.4407%
Euro
9.0691
-1.3026%
Altın
1875.7
0.6363%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.351
-0.782%
Bitcoin
123612.47
0.3768%
EXEN Coin
12.39
1.80%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    12 Kasım Türkiye'de güncel koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 88 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 19:34
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 19:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    12 Kasım Türkiye'de güncel koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Koca'nın paylaştığı güncel tabloya göre bugün 2 bin 841 kişi daha koronavirüsle enfekte olarak hastalığa yakalandı.

    Tedavi altındaki 2 bin 181 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

    Buna karşılık 88 vatandaşımız ise vefat etti.

    "AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR"

    Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim." notuyla paylaştı.

    12 Kasım Türkiye de güncel koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir