12 Kasım Türkiye'de güncel koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 88 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı güncel tabloya göre bugün 2 bin 841 kişi daha koronavirüsle enfekte olarak hastalığa yakalandı.

Tedavi altındaki 2 bin 181 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Buna karşılık 88 vatandaşımız ise vefat etti.

"AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR"

Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim." notuyla paylaştı.