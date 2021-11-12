12 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 23 bin 637 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 637

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıkarken, 217 kişi ise hayatını kaybetti.

"ÇOCUKLARIMIZIN TOPLAM VAKALAR İÇİNDEKİ ORANI YÜZDE 10 DÜŞÜŞ GÖSTERDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 118 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 793 bin 328, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 554 bin 129, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 600 bin 163 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 118 milyon 219 bin 170.