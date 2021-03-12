12 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir? Bu haftaki Cuma Hutbesi ne anlatıyor?

12 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir? Bu haftaki Cuma Hutbesi ne anlatıyor?

Her hafta farklı konu ve içeriklerde olan Cuma hutbeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 12 Mart Cuma hutbesi konusu ve metni..

Müslümanlar bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mübarek üç aylarda cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir konuyu ele alan Cuma hutbesi konusu nedir sorusunu araştırıyor.

Hutbeler, imam tarafından okunan dua ya da öğütler olarak adlandırılır. 12 Mart Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri tarafından duyuruldu.

Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir, İşte 12 Mart Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

12 MART CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Her hafta cuma namazı kılmaya gelen Müslümanlara okunan Cuma Hutbesi'nde bu hafta milli değerlerle ilgili öğütler aktarılacak.

12 Mart, İstiklâl Marşı'nın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ile şehit ve gaziler anılacak.

İSTİKLÂL MARŞI: HAKKIDIR HAKKA TAPAN MİLLETİMİN İSTİKLÂL!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse artık sizi yenebilecek hiç kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah’a güvensinler.”

Okuduğum hadis-i şerif’te ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Hamd, vaadini yerine getiren, kuluna yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah’a mahsustur.”

Aziz Müminler!



Bundan yüz yıl önce topyekûn bir var oluş mücadelesi verdik. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla vatanımızı savunmak için seferber olduk. Canımızdan, cânânımızdan, bütün varımızdan geçtik ancak cennet vatanımıza nâmahrem eli değdirmedik. İşte o en zorlu günlerimizde sarsılmaz imanımızın, hak yolundaki sadakatimizin, vatan sevgimizin, asalet ve cesaretimizin mısralara bürünmüş hali olan İstiklâl Marşımız vücut buldu. Bu muhteşem marş, milletimizin her bir ferdinin zihnine ve gönlüne işleyen aidiyet mührü oldu.

Kıymetli Müslümanlar!

İstiklâl Marşımız şu ayet-i kerimenin ruhunu yansıtır: “Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; iman etmişseniz üstün olan sizsiniz.”İstiklâl Marşımız, var oluş gayemizi, kim olduğumuzu ve nasıl var olmaya devam edeceğimizi öğretir.

En son ocağımız sönmeden bağımsızlığımızın sembolü olan al bayrağımızın inmeyeceğini haykırır. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağımızın asla düşmana çiğnetilemez olduğunu telkin eder. Şehâdetleri dinin temeli olan ezan-ı Muhammedî’nin ebediyen yurdumuzun üstünde inlemesini niyaz eder. Şu mısralarla milletimize ebedi istiklâli muştular:



Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Değerli Müminler!



12 Mart, İstiklâl Marşımızın kabulünün, 18 Mart ise Çanakkale Zaferimizin yıldönümüdür. Bu vesileyle, tarih boyunca adaletin, barışın ve güvenin bayraktarlığını yapan, aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.