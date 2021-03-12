12 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi.

Günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 148 bin 856 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 34 milyon 843 bin 480'e ulaştı.

VAKA SAYISI 15 BİNE YAKLAŞTI

Yapılan testler sonucu 14 bin 941 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

66 KİŞİ SALGINA YENİLDİ

66 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 356'ya yükseldi.

Hastanede tedavi gören 11 bin 180 kişi ise sağlığına kavuştu.