Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
581.142
0.40%
BTXN Coin
39.79
1.81%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Kar -1 C

    12 Mart Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 132 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 25 bin 401 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 21:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    12 Mart Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

    12 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 20 bin 465 vaka tespit edildi.

    132 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

    Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 oldu.

    Bir günde toplam 318 bin 846 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 42 bin 751 olarak kaydedildi.

    AŞILAMA VERİLERİNDE SON DURUM

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

    En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 235 bin 452’e yükseldi.

    İLK SIRADA OSMANİYE VAR

    Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

    EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

    Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

    12 Mart Türkiye nin korona tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Pedri: Bol gol atmak istedik ama olmadı
    Futbol

    Pedri: Bol gol atmak istedik ama olmadı

    Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
    Gündem

    Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir