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12 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 12.05.2021 - 20:19
- Güncelleme : 12.05.2021 - 20:33
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 13 BİN 29
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise bin 496 semptomlu hasta belirlendi.
232 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 167 kişi sağlığına kavuşurken, 232 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 821 oldu.