12 milyon lirayı böyle açıkladı! Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçundan gözaltına olan fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşler suçlamaları kabul etmedi. İkili adliyeye sevk edildi.

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İHA

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken fenomenlerden biri de Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler.

Yarışma programına katılarak isimlerini duyuran ve sonrasında lüks yaşantılarıyla paylaşımlar yapan ikili, mercek altına alındı.

Ardından geçtiğimiz gün ansızın polis ekiplerince evlerine baskın yapıldı ve Candan kardeşler gözaltına alındı.

Sorguları tamamlandı

İddiaların odağında ise suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçları yer aldı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Fenomen kardeşlerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

'İsmini Kaan olarak biliyordum' savunması

İkiliye geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri soruldu.

Nihal Candan, Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.

Candan, Onur Apaydın'ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

Lüks restoran ayrıntısı

Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü.

Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

Suçlamaları kabul etmediler

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi.

Candan kardeşler, polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti.

"Amacım espriydi"

Bahar Candan’ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi." dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihal Candan, Bahar Candan ve İsrafil S. adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)