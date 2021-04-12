12 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 54 bin 562 kişi koronavirüse yakalandı, 243 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 55 BİNE DAYANDI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 671 semptomlu hasta belirlendi.

243 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 41 bin 218 kişi sağlığına kavuşurken, 243 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 182 oldu.