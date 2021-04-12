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    12 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    12 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 54 bin 562 kişi koronavirüse yakalandı, 243 kişi de hayatını kaybetti.
    • AA
    • 12.04.2021 - 23:17
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 23:26
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 55 BİNE DAYANDI

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 671 semptomlu hasta belirlendi.

    243 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 41 bin 218 kişi sağlığına kavuşurken, 243 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 182 oldu.

    12 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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