12 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 809 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 9 bin 809 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 013 oldu.

171 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 171 kişi de virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden paylaşım yaparak "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz."



