12 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

Koronavirüs salgınında bugün 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıkarken, 145 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 77 BİNİ AŞTI

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıkarken, 145 kişi ise hayatını kaybetti.

"GELİŞMELER TEDİRGİN OLMAKLA BİRLİKTE, AŞABİLECEĞİMİZE KUŞKU YOK "

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!"