12 şehidimizin künyeleri Şehit Ağacı'na çakıldı Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerimizin künyeleri, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şehit Ağacı'na çakıldı.

İHA

Türkiye, kaybettiği vatan evladına ağlıyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Bölgesi'nde hain terör örgütünün saldırıları sonucu 12 Mehmetçik şehit düştü.

Kanları yerde bırakılmayan askerlerimiz için Ankara'da bulunan Şehitler Anıtı'na gidildi.

Künyeleri dualar eşliğinde ağaca çakıldı

Kızılcahamam'da şehitlerimiz anısına yapılan ve her şehit için bir künye asılan Şehitler Ağacı'na, Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri de dualar eşliğinde çakıldı.

Düzenlenen törene Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bölge milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)