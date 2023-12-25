12 şehidimizin künyeleri Şehit Ağacı'na çakıldı

İHA
Türkiye, kaybettiği vatan evladına ağlıyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Bölgesi'nde hain terör örgütünün saldırıları sonucu 12 Mehmetçik şehit düştü.
Kanları yerde bırakılmayan askerlerimiz için Ankara'da bulunan Şehitler Anıtı'na gidildi.
Künyeleri dualar eşliğinde ağaca çakıldı
Kızılcahamam'da şehitlerimiz anısına yapılan ve her şehit için bir künye asılan Şehitler Ağacı'na, Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri de dualar eşliğinde çakıldı.
Düzenlenen törene Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bölge milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış