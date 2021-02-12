12 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel tablosunu paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 129 bin 630 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı.

7 BİN 763 VAKA

Yapılan testler sonucu 7 bin 763 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 108 oldu.

97 CAN KAYBI

97 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 27 bin 284'e yükseldi.