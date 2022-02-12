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    12 Şubat Türkiye'nin korona tablosu

    Türkiye'de bugün 86 bin 193 kişinin korona testi pozitif çıktı. 272 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 12.02.2022 - 19:31
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 20:06
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    12 Şubat Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanlığı Türkiye'Nin korona verilerini güncelledi.

    Güncellenen veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

    VAKA SAYISI 90 BİNİN ALTINDA

    Güncel tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 korona testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi.

    "AŞININ ETKİSİ BÜYÜK"

    Koca tabloyu, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." notuyla yaptı.

    12 Şubat Türkiye nin korona tablosu #1


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