13 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 73 bin 787 kişinin korona testi pozitif çıktı. 276 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin korona verilerini güncelledi.

Güncellenen veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

VAKA SAYISI 73 BİN 787

Güncel tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 419 bin 556 korona testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

"TOPLAM YENİ VAKA SAYISI İYİLEŞEN SAYISINDAN 106 BİN FAZLA"

Koca tabloyu, "6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." notuyla yaptı.