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    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi

    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz'de caydırıcı güç olarak TSK'da fark yaratacak K+ Füzelerinin teslim edildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:09
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    Yerli ve milli üretim savunma araçlarında hız kesmeden yeni üretimlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katılıyor.

    Bu kapsamda her geçen gün teknolojik geişmelerin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülülüğünde birçok projeye imza atılıyor.

    Bu projelerden biri daha hayata geçirildi.

    Roketsan tarafından üretilen 120 km menzilli K+ Füzesi'nin üretimi gerçekleştirildi.

    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi VİDEO

    TSK'YA TESLİM EDİLDİ

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından,  füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

    Demir ayrıca, testleri başarıyla tamamlayan füzelerden onlarca tanesinin orduya teslim edildiğini bildirdi.

    Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK ya teslim edildi #1

    120 KİLOMETRELİK MENZİL

    Demir, ayrıca füzenin özelliklerine yer verilen bir video da paylaştı.

    Videoda yer alan bilgiye göre, yüksek hassasiyet ve büyük tahrip gücündeki füzeler, 30-120 kilometre menzile sahip bulunuyor.

    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK ya teslim edildi #2

    TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

    Envantere alınan bu etkili silah, Türkiye'nin Mavi Vatan'da ve güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorundaki mücadelesinde etkin rol oynayacak.

    Uzun menzili ve yüksek tahrip gücü ile TSK'nın gücüne güç katacak K+, diğer yandan sınır güvenliğinde de önemli bir katkı sağlayacak.

    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK ya teslim edildi #3

    GENEL ÖZELLİKLER

    TRG-300 Füzesi olarak da adlandırılan füzenin özellikleri şu şekilde:

    Sistem Özellikleri

    Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği
    7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
    Kısa Atışa Hazırlık Süresi
    Nokta Vuruş Yeteneği
    Düşük İstenmeyen Etki
    Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği
    Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler

    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK ya teslim edildi #4

    Uygun Hedefler

    Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer
    Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
    Radar Mevzileri
    Toplanma Bölgeleri
    Lojistik Tesisler
    Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
    Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer

    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK ya teslim edildi #5

    Blok-II Teknik Özellikler

    Çap: 300 mm
    Füze Ağırlığı: 660 kg
    Menzil: 20 - 90 km
    Güdüm: Karıştırmaya Karşı Dayanımlı KKS* Destekli ANS**
    Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
    Yakıt Tipi: Kompozit Katı
    Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli
    Harp Başlığı Ağırlığı: 180 kg
    Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 70 m [Artırılmış Parçacık Sayısı ve Dinamik Etkinlik] Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı Vuruş Hassasiyeti [CEP] ≤ 10 m

    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK ya teslim edildi #6

    Blok-III Teknik Özellikler

    Çap: 300 mm
    Füze: Ağırlığı 585 kg
    Menzil: 30 - 120 km
    Güdüm: Karıştırmaya Karşı Dayanımlı, KKS** Destekli ANS***
    Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
    Yakıt Tipi: Kompozit Katı
    Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli
    Harp Başlığı Ağırlığı: 105 kg
    Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 70 m
    Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı
    Doğruluk [CEP]: ≤ 10 m

    *KKS Küresel Konumlama Sistemi
    **ANS Ataletsel Navigasyon Sistemi

    120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK ya teslim edildi #7


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