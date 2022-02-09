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- 120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi
120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 16:20
- Güncelleme : 09.02.2022 - 17:09
Yerli ve milli üretim savunma araçlarında hız kesmeden yeni üretimlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katılıyor.
Bu kapsamda her geçen gün teknolojik geişmelerin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülülüğünde birçok projeye imza atılıyor.
Bu projelerden biri daha hayata geçirildi.
Roketsan tarafından üretilen 120 km menzilli K+ Füzesi'nin üretimi gerçekleştirildi.
120 kilometre menzilli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi VİDEO
TSK'YA TESLİM EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.
Demir ayrıca, testleri başarıyla tamamlayan füzelerden onlarca tanesinin orduya teslim edildiğini bildirdi.
Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
120 KİLOMETRELİK MENZİL
Demir, ayrıca füzenin özelliklerine yer verilen bir video da paylaştı.
Videoda yer alan bilgiye göre, yüksek hassasiyet ve büyük tahrip gücündeki füzeler, 30-120 kilometre menzile sahip bulunuyor.
TERÖRLE MÜCADELE VE SINIR GÜVENLİĞİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK
Envantere alınan bu etkili silah, Türkiye'nin Mavi Vatan'da ve güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorundaki mücadelesinde etkin rol oynayacak.
Uzun menzili ve yüksek tahrip gücü ile TSK'nın gücüne güç katacak K+, diğer yandan sınır güvenliğinde de önemli bir katkı sağlayacak.
GENEL ÖZELLİKLER
TRG-300 Füzesi olarak da adlandırılan füzenin özellikleri şu şekilde:
Sistem Özellikleri
Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği
7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
Kısa Atışa Hazırlık Süresi
Nokta Vuruş Yeteneği
Düşük İstenmeyen Etki
Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği
Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler
Uygun Hedefler
Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer
Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
Radar Mevzileri
Toplanma Bölgeleri
Lojistik Tesisler
Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer
Blok-II Teknik Özellikler
Çap: 300 mm
Füze Ağırlığı: 660 kg
Menzil: 20 - 90 km
Güdüm: Karıştırmaya Karşı Dayanımlı KKS* Destekli ANS**
Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
Yakıt Tipi: Kompozit Katı
Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli
Harp Başlığı Ağırlığı: 180 kg
Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 70 m [Artırılmış Parçacık Sayısı ve Dinamik Etkinlik] Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı Vuruş Hassasiyeti [CEP] ≤ 10 m
Blok-III Teknik Özellikler
Çap: 300 mm
Füze: Ağırlığı 585 kg
Menzil: 30 - 120 km
Güdüm: Karıştırmaya Karşı Dayanımlı, KKS** Destekli ANS***
Kontrol: Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
Yakıt Tipi: Kompozit Katı
Harp Başlığı Tipi: Tahrip + Çelik Bilyeli
Harp Başlığı Ağırlığı: 105 kg
Harp Başlığı Etki Yarıçapı: ≥ 70 m
Tapa Tipi: Çarpma ve Yaklaşmalı
Doğruluk [CEP]: ≤ 10 m
*KKS Küresel Konumlama Sistemi
**ANS Ataletsel Navigasyon Sistemi