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    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
    • AA
    • 13.11.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 18:06
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

    Buna göre; her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

    ZİRVE KARABÜK

    100 bin kişide en çok vaka görülen il ise geçen hafta da olduğu gibi Karabük oldu.

    Karabük 536,50 ile zirvedeki yerini sabit tuttu.

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı #1

    EN ÇOK VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 10 İL

    Karabük'ten sonra vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 ise şunlar;

    • Sinop,
    • Osmaniye,
    • Kastamonu,
    • Tunceli,
    • Amasya,
    • Balıkesir,
    • Tokat,
    • Çankırı,
    • Edirne,
    • Giresun.

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı #2

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