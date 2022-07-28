MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk askeri operasyon bölgelerinde terörle mücadeleye devam ediyor.

Son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden sevindirici haber geldi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri tarafından saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:





"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."

"Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!"