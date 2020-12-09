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    PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 09.12.2020 - 20:27
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 20:42
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    PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

    PKK'nın dağ kadrosundaki çözülme devam ediyor.

    Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonuç veriyor.

    İkna çalışmaları neticesinde 4 PKK'lı daha teslim oldu.

    Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

    TOPLAM SAYI 230 OLDU

    Açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 1 Ocak’tan bugüne kadar, sadece ikna yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 230'a ulaştı." denildi.

    PKK dan kaçan 4 terörist teslim oldu #1

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