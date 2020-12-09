PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

PKK'nın dağ kadrosundaki çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonuç veriyor.

İkna çalışmaları neticesinde 4 PKK'lı daha teslim oldu.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

TOPLAM SAYI 230 OLDU

Açıklamada, "İkna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 1 Ocak’tan bugüne kadar, sadece ikna yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 230'a ulaştı." denildi.