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    15 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 614 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 115 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.03.2022 - 19:45
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    15 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

    Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 614

    Buna göre, son 24 saatte 333 bin 196 koronavirüs testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 30 bin 553 oldu.

    2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,24

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,24 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 304 bin 93'e yükseldi.

    15 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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