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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.
    • 01.12.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 18:20
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadele eden kahraman Mehmetçik, Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı.

    Her gün yeni bir başarıya imza atan Mehmetçik'ten bir güzel haber daha geldi.

    2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "Terörist neredeyse hedef orası"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


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