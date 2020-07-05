Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni”ne video konferansla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen “Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni”ne video konferansla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aziz milletim, değerli misafirler... Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu santraller kalkınmamızın büyümemizin, medeni olmamızın adeta sıçrama sembolleridir. Türkiye, 2023 yılındaki hedeflere ulaşmadaki kararlılığını ortaya koymuştur."

Türkiye'nin her zaman, özelllikle içinden geçtiğimiz kritik dönemde eser hizmet siyaseti olduğununa inanıyoruz. Özel sektörümüz de sadece Organize Sanayi Bölgelerinde son 6 ayda 10 milyarlık fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi.

129 bin istihdamı öngören yatırımların önü açıldı. Sanayide elektriğin yükselmeye başlaması çarkların dönmeye başladığını işaret ediyor. Bu süreçte de hakkımızda olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız.

Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır.

Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız.





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