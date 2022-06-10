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    12'nci Kalkınma Planı genelgesi yayınlandı

    12'nci Kalkınma Planı genelgesi yayınlandı

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan ve 2024 - 2028 dönemini kapsayan 12'nci Kalkınma Planı için 54 adet özel ihtisas komisyonu ile 26 tane çalışma grubu oluşturuldu.
    • 10.06.2022 - 04:14
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    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre;

    2053 vizyonu doğrultusunda oluşturulacak 12'nci Kalkınma Planı, 2024- 2028 dönemini kapsayacak.

    Refahın artırılması ve adil paylaşımı sağlanacak

    Bu sürede oluşturulacak strateji ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil paylaşılması sağlanacak.

    12 nci Kalkınma Planı genelgesi yayınlandı #1

    Kalkınma adımları devam ettirilecek

    Ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek. Küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin giderilmesi için öncelikler belirlenecek.

    54 adet özel ihtisas komisyonu kuruldu

    DHA'nın aktardığına göre; planın hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu, özel ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek, büyüme, enflasyon, tarım, hayvancılık, güvenlik, ticaret, turizm, inşaat, eğitim, aile, yoksulluk, konut, su, iklim değişikliği gibi pek çok konuda 54 adet özel ihtisas komisyonu kuruldu.

    12 nci Kalkınma Planı genelgesi yayınlandı #2

    26 çalışma grubu oluşturuldu

    Ayrıca, konunun uzmanlarının yer alacağı kalkınma, dış ticaret, sanayi, mesleki eğitim, bağımlılıkla mücadele, iş sağlığı ve diğer alanlarla ilgili 26 tane çalışma grubu oluşturuldu. İhtiyaç duyulması halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yeni komisyon ve gruplar da kurulabilecek.

    12 nci Kalkınma Planı genelgesi yayınlandı #3

    12 nci Kalkınma Planı genelgesi yayınlandı #4
    12 nci Kalkınma Planı genelgesi yayınlandı #5


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